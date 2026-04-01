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Veja lançamento de foguete em direção à Lua

Nasa envia quatro astronautas em missão histórica; lançamento marca retorno à órbita lunar após mais de 50 anos

News das 19h|Do R7

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A Nasa realizou um lançamento histórico rumo à Lua com uma tripulação diversificada a bordo da espaçonave Orion, nesta quarta-feira (1º). O foguete partiu em direção ao satélite natural da Terra para percorrer cerca de 400 mil km. Lançamento marca retorno à órbita lunar após mais de 50 anos.

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