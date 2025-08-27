Vídeo mostra confusão em carreata da qual Milei precisou ser retirado às pressas, na Argentina

O presidente argentino Javier Milei precisou ser retirado às pressas de uma carreata na Grande Buenos Aires após confusão nesta quarta-feira (27).





Imagens que circularam nas redes sociais mostram Milei acenando para o público na caçamba de uma picape, quando o tumulto se inicia.





Segundo a imprensa local, homens atiraram pedras e garrafas contra o líder, mas um porta-voz informou que não houve feridos. Apoiadores e opositores de Milei também teriam se enfrentado.