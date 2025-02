Vídeo: PM agride homem com tapas e socos no meio da rua em Campinas (SP)

Um homem foi agredido por um policial com tapas e socos no meio de uma rua em Campinas , interior de São Paulo, nesta segunda-feira (24). Moradores do local registraram o momento e contaram que o rapaz estava sentado no chão quando fez um alerta sobre a velocidade da viatura dos agentes. Quando ele levantou, os policiais o cercaram.



Segundo a vítima da agressão, ele caminhava com a filha pela rua, quando a viatura da Polícia Militar circulou em alta velocidade e com movimentos perigosos. O jovem foi autuado por desacato e liberado em seguida. A PM ainda não respondeu à tentativa de contato da RECORD NEWS.