Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

CNA monitora os impactos da guerra no Oriente Médio

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil cobra por medidas para o setor

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) monitora os impactos do conflito no Oriente Médio sobre o agronegócio brasileiro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Agronegócio
  • Diesel
  • Oriente médio
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.