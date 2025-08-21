Estados Unidos devem terminar 2024 como maior importador de ovos do Brasil, diz presidente da ABPA

“Os Estados Unidos , na avaliação que a gente fez até aqui, devem fechar o ano como o maior importador de ovos do Brasil em 2024”, afirma Ricardo Santin, presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), ao analisar o cenário da avicultura diante da taxação americana de 50%.



Em entrevista ao Record News Rural desta quinta-feira (21), Santin diz que o surto de gripe aviária , que atingiu os EUA nos últimos três anos, resultou no abatimento de cerca de 150 milhões de animais no território estadunidense, provocando queda significativa na produção de ovos e alta da importação do produto brasileiro .





O executivo destaca que o cenário do produto é positivo no Brasil e que a expectativa é de crescimento de até 7%, chegando a 62 bilhões produzidos no país. Ele também pontua a importância do consumo interno do alimento.



“O Brasil entra com esse número entre o rol dos 10 maiores países consumidores de ovo do mundo. Então, isso é uma boa notícia, já que a gente vê o consumo interno do Brasil muito fortalecido”, conclui.