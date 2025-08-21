Estados Unidos devem terminar 2024 como maior importador de ovos do Brasil, diz presidente da ABPA
Surto de gripe aviária sofrido pelo país nos últimos três anos impulsionou a importação do produto brasileiro
“Os Estados Unidos, na avaliação que a gente fez até aqui, devem fechar o ano como o maior importador de ovos do Brasil em 2024”, afirma Ricardo Santin, presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), ao analisar o cenário da avicultura diante da taxação americana de 50%.
Em entrevista ao Record News Rural desta quinta-feira (21), Santin diz que o surto de gripe aviária, que atingiu os EUA nos últimos três anos, resultou no abatimento de cerca de 150 milhões de animais no território estadunidense, provocando queda significativa na produção de ovos e alta da importação do produto brasileiro.
O executivo destaca que o cenário do produto é positivo no Brasil e que a expectativa é de crescimento de até 7%, chegando a 62 bilhões produzidos no país. Ele também pontua a importância do consumo interno do alimento.
“O Brasil entra com esse número entre o rol dos 10 maiores países consumidores de ovo do mundo. Então, isso é uma boa notícia, já que a gente vê o consumo interno do Brasil muito fortalecido”, conclui.
