Homem utiliza materiais reutilizáveis para transformar quintal da mãe em criatório de peixes

Inspirado pelas histórias que ouvia na infância, o cientista da computação Calebe Melo resolveu transformar o quintal da casa da mãe, a pescadora Ivandeci Naves da Silva, em uma piscicultura caseira.



Apesar de parecer história de pescador, a estrutura criada a partir de materiais reutilizáveis, como geladeiras, baldes e tanquinhos, deu certo. Com um custo de manutenção baixo — são R$ 60,00 mensais destinados para este fim — e um sistema sustentável , o espaço interliga o criatório de peixe com outras produções do local.



Iniciado em 2017, a engenhoca abriga atualmente cerca de 200 tilápias e piaus, que também servem para a alimentação da família. O ecossistema criado ainda conta com um berçário, formado por duas geladeiras e duas caixas d'água coletadas na rua, para a reprodução das plantas aquáticas que servem para filtrar a amônia e o nitrato da água.



Além de promover conexão com sua mãe, que se sentia sozinha, Calebe compartilha o projeto em um canal na internet com quase 100 mil seguidores. E os benefícios não param por aí: a água do sistema também irriga uma horta, mostrando o impacto positivo da iniciativa em várias frentes.