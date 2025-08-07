Ausência de negociação do tarifaço americano 'impactou de forma negativa' a piscicultura brasileira

Em entrevista ao Record News Rural de quinta-feira (7), o presidente da Peixe BR (Associação Brasileira de Piscicultura), Francisco Medeiros, destaca como as taxações de 50% sobre os produtos brasileiros impostas por Donald Trump afetam o mercado da piscicultura brasileira , já que os Estados Unidos são os maiores importadores de filé de tilápia.



Medeiros diz que, conforme as estatísticas, o Brasil terminaria em primeiro lugar como país que mais exporta peixe para os EUA, mas que, com esses imprevistos, o resultado certamente será afetado. "Se nós analisarmos, inclusive esse ano, cada mês a gente estava dobrando as exportações, quando comparava com o ano anterior, e nos últimos três, quatro anos a gente tem feito isso", afirma.



Segundo o executivo, "em 2022 a 2023 nós éramos o oitavo exportador de filé fresco para os Estados Unidos. Terminamos 2024 já com o segundo [lugar], e na nossa projeção a partir dos resultados dos primeiros seis meses, nós terminaríamos 2025 como maior exportador de filé fresco" para o país.



Ele comenta ainda que a cadeia produtiva da tilápia no Brasil enfrenta um momento crítico devido à combinação de dois fatores: a suspensão das exportações de peixe fresco para os Estados Unidos e a recente abertura do mercado nacional ao produto do Vietnã .



Medeiros destaca que os produtores brasileiros estão recebendo menos do que no mesmo período do ano passado, as indústrias estão vendendo mais barato e o consumo interno está em baixa por conta do inverno.



