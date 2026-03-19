Plano Clima tem previsão de recursos de R$ 27,5 bilhões

O Governo Federal apresentou o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, com um orçamento de R$ 27,5 bilhões em recursos reembolsáveis e R$ 6 milhões em recursos não reembolsáveis.



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