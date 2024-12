Preço do frango sobe e o da laranja tem queda de mais de 6%

Dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da USP (Universidade de São Paulo), mostram que os preços da carne de frango seguem firmes no mercado doméstico e devem subir no fim do mês. De acordo com os pesquisadores, o valor da ave está aumentando, assim como o das carnes bovinas e suínas. As chuvas provocaram, contudo, uma queda de mais de 6% no preço da laranja , que estão com uma qualidade mais "aguada".