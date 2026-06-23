Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Primeira semana do inverno é marcada por chuva no Sul do país

Sistema de baixa pressão dá origem a frente fria que concentra instabilidades

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O inverno teve início com uma área de baixa pressão que gerou uma frente fria no Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Agricultura
  • Brasil
  • Frente fria
  • Inverno

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.