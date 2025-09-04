Queda acumulada no preço do arroz em casca no RS pressiona toda a cadeia produtiva; entenda

A queda no preço do arroz em casca tem provocado reflexo no grão beneficiado e no varejo. O levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) aponta que a baixa nos valores do produto no Rio Grande do Sul ao longo de agosto seguiram pressionando as cotações nas partes superiores da cadeia produtiva.



Ainda segundo o levantamento do centro de pesquisas, sazonalmente os valores se recuperam no segundo semestre. No entanto, é necessário um bom nível dos estoques que, por sua vez, são impactados pelas exportações — o que gera preocupação entre os produtores.



Entre 31 de julho e 29 de agosto, o indicador do arroz em casca recuou 3,06%. Com o declínio nos valores na parcial do ano, a queda acumulada é de 31,5% e, em 12 meses, de 41,8%.