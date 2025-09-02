‘Rota do Agro’: conheça projeto que busca melhorar o setor para cidade e produtores em Goiás

A união de fazendas modelo, com agroindústria e polos de tecnologia criou a Rota do Agro, um projeto em Rio Verde, em Goiás , que combina turismo e agronegócio para a melhoria do setor e da natureza.



Criado em 2023, a ideia é transformar propriedades rurais, agroindústrias e centros de pesquisa em locais de visitação. Quem participa do projeto, conhece ambientes bem equipados e troca conhecimentos e técnicas , além de expandir o network, com uma melhoria geral do setor.



Além dos benefícios aos produtores , o projeto busca consolidar Rio Verde — que já é conhecida como a capital do agro no estado — como um centro de inovação e conhecimento, atraindo visitantes de todas as regiões do país e investimentos para o agronegócio local.