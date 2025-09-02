Logo R7.com
‘Rota do Agro’: conheça projeto que busca melhorar o setor para cidade e produtores em Goiás

Criado em 2023, projeto combina turismo com agronegócio para intercâmbio de conhecimentos e expansão de network para parcerias e investimentos

Record News Rural|Do R7

A união de fazendas modelo, com agroindústria e polos de tecnologia criou a Rota do Agro, um projeto em Rio Verde, em Goiás, que combina turismo e agronegócio para a melhoria do setor e da natureza.

Criado em 2023, a ideia é transformar propriedades rurais, agroindústrias e centros de pesquisa em locais de visitação. Quem participa do projeto, conhece ambientes bem equipados e troca conhecimentos e técnicas, além de expandir o network, com uma melhoria geral do setor.

Além dos benefícios aos produtores, o projeto busca consolidar Rio Verde — que já é conhecida como a capital do agro no estado — como um centro de inovação e conhecimento, atraindo visitantes de todas as regiões do país e investimentos para o agronegócio local.

