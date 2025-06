Saiba como arte milenar é fundamental para o bem-estar e a saúde dos cavalos

Uma arte milenar que exige cuidado e habilidade segue ativa: a profissão do ferrador de cavalos . O acessório para os equinos surgiu com a necessidade de proteger os cascos gastos em diferentes terrenos e para melhorar o desempenho do animal. Se colocada de maneira correta, a ferradura não provoca dor e ainda evita o desgaste da estrutura.