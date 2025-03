Taxação da China aos produtos agrícolas dos EUA pode ser oportunidade para o Brasil, diz professor

Em entrevista ao Record News Rural de quinta-feira (6), Daniel Vargas, professor da escola de economia da FGV (Fundação Getúlio Vargas), analisa que, com as taxações da China aos produtos agrícolas dos Estados Unidos, o Brasil pode se beneficiar no comércio com Pequim. Vargas lembra que a soja brasileira superou as vendas em 2018, quando houve aumento de tarifas no primeiro governo de Donald Trump.





No entanto, o grão não deve ser o maior destaque agora, uma vez que, em 2024, 53% da soja consumida na China era brasileira. Embora esse número possa aumentar em 2025, Vargas acredita que Pequim deve diversificar suas fontes para não depender apenas do Brasil.