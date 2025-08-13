Ram Dakota: picape média é confirmada para o Brasil Nome é confirmado e estreia deve ocorrer no começo de 2026 no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2025 - 20h51 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h51 ) twitter

Ram Dakota Marcos Camargo Jr 13.08.2025

Hoje, a Ram apresenta sua nova picape média, que receberá o nome de Dakota. Após algumas imagens de projeção e muita especulação a picape de 1 tonelada, chassi e tração 4x4 foi confirmada.

Ram Dakota Marcos Camargo Jr 13.08.2025

Baseada na picape Fiat Titano, ela será produzida em Córdoba na Argentina e estreia no país vizinho no final do ano. O Brasil deve receber a Ram Dakota logo na sequência.

Ram Dakota Marcos Camargo Jr 13.08.2025

Na apresentação a nova picape da Ram vista de frente, traz uma grande ampla e robusta no formato de trapézio, assim como faróis mais afilados, como acontece na Rampage. Também há uma foto de lado da novidade com santo antônio robusto e lanternas com assinatura visual no formato de “C”. Não há imagens do interior da picape que estava trancada durante a apresentação.

Ram Dakota Marcos Camargo Jr 13.08.2025

No teaser a Ram apenas trouxe detalhes como o visual da picape com ampla grade, capô ressaltado e conjunto luminoso em LED com projetor. O visual deve seguir o visual da Ram ainda que o projeto original seja de fato a picape chinesa Changan Kaicene que deu origem à Peugeot Landtrek e por sua vez Fiat Titano.

Motor da RAM Dakota

A novidade deve manter o motor 2.2 turbodiesel de 200cv e 45,9kgfm de torque combinado com câmbio automático de nove marchas e tração 4X4, que equipa a Titano. O motor é um projeto europeu aprimorado ao longo dos anos e também é adotado pela picape da Fiat mas também em algumas versões da Toro e também do Jeep Commander.

Ram Dakota Marcos Camargo Jr 13.08.2025

Além disso, a Ram irá estrear nesse segmento que concentra boa parte do volume de vendas das picapes de uma tonelada e que já tem modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Mitsubishi L200 e Volkswagen Amarok.

LANÇAMENTO! Nova RAM Dakota.Estreia no final do ano na Argentina e logo depois no Brasil. GOSTOU DA PICAPE? VEJA O VÍDEO!

