‘Países em desenvolvimento serão os mais impactados’ em questões ambientais, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou, no encerramento da cúpula dos Brics nesta segunda-feira (7), a importância de medidas concretas para enfrentar as emergências climáticas . Segundo ele, “o aquecimento global ocorre em ritmo mais acelerado do que o previsto”.



Durante discurso, Lula também relembrou alertas das últimas conferências ambientais, apontando que “o oceano está febril”. O presidente criticou a falta de recursos destinados à transição energética , mesmo uma década após o Acordo de Paris . Para ele, ainda são insuficientes os investimentos para “a transição justa e planejada, essencial para a construção de um novo ciclo de prosperidade”.



Lula afirmou que “os países em desenvolvimentos serão os mais impactados por perdas e danos. São, também, os que menos dispõem de meios para arcar com mitigação e adaptação. A justiça climática é apostar em ações comprometidas com o combate à fome e à desigualdade socioambientais. Ao proteger, conservar e restaurar nossos territórios, criamos também as oportunidades para as comunidades locais e povos indígenas”.