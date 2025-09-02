Advogado de Cid elogia Fux, e Flávio Dino reage: 'Não aceito menos do que isso'

Durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, nesta terça-feira (2), Cezar Bitencourt, advogado de defesa de Mauro Cid , brincou com Luiz Fux ao cumprimentar os ministros presentes e obteve uma resposta bem-humorada do ministro Flávio Dino .



“Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas”, disse. Enquanto Dino respondeu, “eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso”.



“Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso, vem lá do Norte, com a grandeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa de ter aqui”, completou Bitencourt.