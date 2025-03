Análise: retorno de territórios seria apenas com cessão dos russos ou com tropas da Otan e dos EUA

A Rússia anunciou que assumiu pleno controle de Sudzha , cidade que faz parte da região de Kursk, e que tinha sido dominada pelas forças ucranianas. O Ministério da Defesa russo informou em comunicado que, além de Sudzha, libertou outras duas comunidades na fronteira. O presidente russo, Vladimir Putin, visitou a região, nesta quarta-feira (12), pela primeira vez desde a contra-ofensiva ucraniana do ano passado. A área é apontada como uma moeda de troca nas eventuais negociações de paz com a Rússia, que ocupa 20% do território ucraniano.





Conexão Record News desta quinta-feira, Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, explica que, mesmo com territórios como moeda de troca, as probabilidades de a Ucrânia retomar Em entrevista aodesta quinta-feira, Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, explica que, mesmo com territórios como moeda de troca, as probabilidades de a Ucrânia retomar territórios invadidos por Moscou são pequenas. Para Lucena, o que se pode fazer é garantir zonas desmilitarizadas ou bem armadas para que outras invasões não aconteçam no solo ucraniano.