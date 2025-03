Brasil tem potencial para liderar mercado da economia verde, diz superintendente da CNI

Davi Bomtempo, superintendente de meio ambiente e sustentabilidade da CNI (Confederação Nacional da Indústria), comenta que a participação do setor produtivo na COP30 evidencia o compromisso do setor privado como aliado no combate às mudanças climáticas .



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (10), Bomtempo menciona que o Brasil está na vanguarda da economia verde . Com uma matriz energética majoritariamente limpa, grandes reservas de água doce e a segunda maior produção de biocombustíveis do mundo, ele prevê que o país pode liderar a transição energética no mundo.



À frente da criação da SB COP (Sustainable Business COP30) , a CNI busca reunir empresas e negócios internacionais para mobilizar o setor privado em torno de temas como o mercado de carbono e a produção de bioinsumos.



Com seis eixos principais — bioeconomia, economia circular, transição energética , segurança alimentar, transição justa e financiamento sustentável — o encontro busca melhor regulamentação dos mercados verdes para assegurar que o setor privado opere com segurança e seja competitivo.