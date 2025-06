Brasil tem que assumir papel de liderança na preservação dos oceanos, diz especialista

O presidente Lula afirmou, durante Conferência dos Oceanos da ONU (Organização das Nações Unidas) realizada na França nesta segunda-feira (9), que o Brasil vai ratificar a adesão ao Tratado do Alto Mar ainda neste ano.



O acordo, assinado também por outros 115 países em setembro de 2023, versa sobre a conservação e o uso sustentável da biodiversidade marinha em áreas de jurisdição nacional. Até o momento, apenas 32 das 60 nações necessárias para que o tratado entre em vigor o validaram.



Em entrevista ao Conexão Record News , Ricardo Sodré, especialista em mudanças climáticas, destaca o papel de liderança do Brasil devido às suas dimensões continentais. “Nós sabemos que os oceanos não só preservam a vida marinha, mas também são grandes reguladores do clima no mundo ”, explica.