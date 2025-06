Chuva persiste no Rio Grande do Sul nesta quinta (19) e mantém estado em situação de perigo

A região Sul do Brasil enfrenta um cenário de chuvas volumosas, com trovoadas. A persistência dos altos volumes resulta da combinação de um intenso transporte de umidade, vinda do norte do país, com a permanência de uma frente fria sobre a região. Nesta quinta-feira (19), a frente fria se move gradualmente para o norte, concentrando as áreas de maior instabilidade e risco de temporais no norte do Rio Grande do Sul .



“Ao longo desta quinta-feira, a chuva persiste e se concentra, principalmente, na metade norte do Rio Grande do Sul, os temporais [...] começam a se espalhar também para os estados de Santa Catarina e Paraná”, comenta o meteorologista Vitor Takao, em entrevista ao Conexão Record News .