‘Dias de exploração dos Estados Unidos não são mais aceitáveis’, diz Trump em rede social

O presidente americano, Donald Trump , afirmou em uma rede social que “a China perceberá que os dias de exploração dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis”. A publicação do republicano aconteceu nesta quarta-feira (9), quando ele anunciou o aumento de 125% no imposto contra a China e pausar as tarifas recíprocas por 90 dias.



“Mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos para negociar uma solução para os assuntos em discussão relativos a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação cambial e tarifas não monetárias. Esses países não retalharam de forma alguma contra os Estados Unidos ”, disse Trump na postagem.