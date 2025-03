Entenda como ações da sociedade e do mercado podem mitigar ações negativas do aquecimento global

Um novo relatório da OMM (Organização Meteorológica Mundial), divulgado nesta quinta-feira (20), mostra que o ritmo acelerado do derretimento das geleiras é o segundo fator de elevação do nível do mar. Além disso, há consequências como desabastecimento em alimentos e maior ocorrência de desastres naturais, que podem ser sentidos no mundo todo.





Conexão Record News , Layla McClaskey, pesquisadora em transição energética da FGV (Fundação Getulio Vargas), explica que é necessária uma ação mais efetiva por parte dos governos em medidas de combate a essas Em entrevista ao, Layla McClaskey, pesquisadora em transição energética da FGV (Fundação Getulio Vargas), explica que é necessária uma ação mais efetiva por parte dos governos em medidas de combate a essas alterações climáticas