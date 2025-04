'Estávamos muito atrasados nisso', diz especialista sobre PEC da Segurança

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou o texto da PEC da Segurança ao Congresso, nesta quarta-feira (23). A proposta, que altera as regras da segurança pública do país, vinha sendo elaborada havia meses pelo Ministério da Justiça. O enfrentamento de facções criminosas, além dos roubos e furtos de celulares, estão entre os temas.

Em entrevista ao, Leandro Piquet, professor da USP (Universidade de São Paulo), explica que o projeto é de suma importância, já que não havia uma regulamentação constitucional compatível com a ideia apresentada pelo então ministro Raul Jungmann em 2019.Com a criação do sistema, será possível a checagem de informações e ter uma estrutura de compartilhamento, com a possibilidade de realizar ações em conjunto para combater grandes organizações criminosas . Piquet também ressalta que a medida cria a Polícia Ostensiva Federal, que cobre uma lacuna na fiscalização de vias utilizadas no país, além da rodoviária.