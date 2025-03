Expectativas com base no Boletim Focus, que tem margem de erro de 95%, devem ser ponderadas

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (31), a economista Carla Beni explica que o Boletim Focus, relatório semanal do Banco Central que reúne projeções do mercado para a economia brasileira, possui uma margem de erro de 95%.



Carla ressalta que, embora o documento apresente um compilado das expectativas de diversas instituições financeiras, é essencial que os empresários analisem as informações com cautela para evitar decisões equivocadas.



O Boletim Focus desta segunda-feira (31) apontou que o mercado manteve a projeção de uma alta de 5,65% no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) , um dos principais indicadores da inflação, ao final deste ano — mesma previsão da pesquisa anterior. Já a estimativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) recuou de 1,98% para 1,97%.