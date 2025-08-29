Isenções fiscais são um dos problemas do orçamento brasileiro e precisam ser revistas, diz professor
Economista alerta para risco de falta de espaço para investimentos entre 2027 e 2028
O governo irá enviar ao Congresso a proposta do Orçamento 2026 sem um espaço extra de R$ 13 bilhões. O impasse acontece por conta do atraso da votação da nova PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos precatórios, que autoriza o gasto adicional. Para o mercado financeiro, esse arranjo vai ampliar o poder de barganha do Congresso, que terá a palavra final sobre o destino dos recursos.
Para Ricardo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, o orçamento brasileiro deve ser encarado com mais responsabilidade e atenção, uma vez que as despesas obrigatórias do país estão crescendo em um ritmo superior ao da inflação e da evolução da economia do país.
Para o economista, o governo deve atuar efetivamente para evitar tal problema e mirar em vilões do orçamento, como as isenções fiscais oferecidas a diversas empresas, que podem custar em torno de R$ 500 bilhões aos cofres públicos até o final deste ano.
