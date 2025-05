Não interessa aos Estados Unidos que guerra na Ucrânia dure por muito tempo, afirma professor

O presidente norte-americano, Donald Trump , anunciou uma troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia nesta sexta-feira (23). Volodymyr Zelensky confirmou a informação e disse que essa é a primeira fase de uma troca em larga escala com Moscou — segundo ele, 390 pessoas já foram repatriadas. Na semana passada, durante as negociações por uma trégua, Rússia e Ucrânia concordaram em trocar mil prisioneiros de cada lado.



Em entrevista ao Conexão Record News , Paulo Velasco, professor de política internacional, analisa que não interessa aos Estados Unidos que a guerra dure por muito mais tempo, uma vez que os americanos têm interesses estratégicos no território ucraniano, relacionados à exploração de terras raras e minerais estratégicos . “Evidentemente que o país tem que estar pacificado para que isso possa ser explorado de maneira adequada”, explica.