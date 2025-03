Nova frente fria deve avançar na região Sudeste do país nos próximos dias; veja a previsão do tempo

Uma nova frente fria deve avançar sobre a costa do Sudeste nos próximos dias, contribuindo para a queda das temperaturas, segundo o meteorologista Vitor Takao. Já no Norte e Nordeste, fortes precipitações são esperadas devido ao forte calor e à presença de umidade na atmosfera.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (17), Takao explica que a cidade de São Paulo permanece em alerta para focos isolados durante a tarde, com intensificação do mau tempo a partir de terça-feira (18). O estado de Minas Gerais deve enfrentar instabilidades severas, com chuvas dispersas no decorrer do dia em Belo Horizonte.



Nas serras catarinense e gaúcha, o frio prevalece, mas sem intensidade suficiente para provocar geada . No Grande Rio, a previsão é de pancadas isoladas, e possibilidade de chuvas com rajadas de vento na serra fluminense.