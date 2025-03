Número de casos de Covid aumenta após carnaval e traz preocupações; veja quais cuidados tomar

Depois do período de Carnaval, vem a preocupação com a Covid-19 , uma vez que a aglomeração favorece a transmissão dos vírus respiratórios. Os especialistas recomendam isolamento social e máscara para quem apresentar os sintomas, como tosse, coriza e dor de garganta. Apesar da pandemia ter terminado, a Covid ainda é a maior causa de mortes entre os pacientes com síndrome respiratória aguda grave de origem viral.