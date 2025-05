Objetos como a 'bola de fogo' que caiu do céu serão cada vez mais comuns, afirma especialista

Uma " bola de fogo " foi vista no céu de algumas cidades de Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal nesta quarta-feira (14). O fenômeno inusitado seria causado, segundo especialistas, por lixo espacial proveniente de uma nave que estava em órbita há aproximadamente 10 anos.





Conexão Record News desta quinta-feira (15), Marcelo Barros, cientista planetário e membro da Sociedade Astronômica Brasileira, explica que cenas como essa serão cada vez mais comuns, devido ao avanço tecnológico e a expansão do envio de objetos criados por humanos para as regiões orbitais do planeta. Tais entes possuem um tempo de vida determinado e terão que regressar após esse período. Em entrevista ao desta quinta-feira (15), Marcelo Barros, cientista planetário e membro da Sociedade Astronômica Brasileira, explica que cenas como essa serão cada vez mais comuns, devido ao avanço tecnológico e a expansão do envio de objetos criados por humanos para as regiões orbitais do planeta. Tais entes possuem um tempo de vida determinado e terão que regressar após esse período.





grandes danos . “O risco é mínimo, a gente não pode descartar que um pedaço desse pode cair em uma propriedade privada, num azar tremendo um pedaço cair em um carro”. Já casos de acidentes com humanos são extremamente raros e nunca aconteceram, aponta Barros. No entanto, o especialista busca apaziguar as preocupações de que os objetos em queda causem. “O risco é mínimo, a gente não pode descartar que um pedaço desse pode cair em uma propriedade privada, num azar tremendo um pedaço cair em um carro”. Já casos de acidentes com humanos são extremamente raros e nunca aconteceram, aponta Barros.