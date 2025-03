Ocultação de renda para cálculo de pensão alimentícia é ‘problema que se tem com muita frequência'

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), o professor Gustavo Kloh, da FGV Direito Rio, comenta a decisão do STJ ( Superior Tribunal de Justiça ) que permite a quebra de sigilo bancário para cálculo de pensão alimentícia , medida necessária quando o genitor não fornece informações sobre os rendimentos.



“O problema que se tem, com muita frequência, é descobrir qual é a renda que o pai alimentante tem, no caso de dívida de alimentos que é paga para filho ou para filha. [...] Muitos tipos de profissionais recebem renda variável, e sem fazer isso [quebra de sigilo bancário], é possível ocultar ganhos, ocultar patrimônio, e acabar não arcando com essa obrigação tão importante que é custear o dia a dia de uma criança ou de um adolescente”, afirma Kloh.