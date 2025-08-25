Logo R7.com
Prisão do homem que ameaçou Felca 'vende uma justiça que não existe no Brasil', diz advogado

'Muitas são as vítimas hoje que estão esperando uma decisão judicial, que estão esperando o trâmite de um processo', analisa Luiz Augusto D’Urso

Conexão Record News|Do R7

“Internet não é terra sem lei”, diz o advogado Luiz Augusto D’Urso. Em entrevista ao programa Conexão Record News desta segunda-feira (25), ele comenta a prisão do homem que ameaçou o influenciador Felca após denúncias sobre a adultização de crianças. 


Para D’Urso, a ação mostra que “aqueles que cometem esses crimes na internet podem ser punidos”. O especialista alerta que casos de grande repercussão passam a ideia de uma justiça rápida, mas isso não reflete a realidade. “Esses casos midiáticos vendem uma ideia de justiça que não existe no Brasil”, aponta. Ele lembra que a maioria das vítimas espera meses por uma decisão judicial. 

 D’Urso também critica a demora das redes sociais para remover conteúdos criminosos e destaca mudanças recentes. Segundo ele, após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o Marco Civil da Internet, plataformas podem ser responsabilizadas se não retirarem postagens denunciadas. “Elas se tornam corresponsáveis do ponto de vista civil”, analisa.

