Prisão do homem que ameaçou Felca 'vende uma justiça que não existe no Brasil', diz advogado
'Muitas são as vítimas hoje que estão esperando uma decisão judicial, que estão esperando o trâmite de um processo', analisa Luiz Augusto D’Urso
“Internet não é terra sem lei”, diz o advogado Luiz Augusto D’Urso. Em entrevista ao programa Conexão Record News desta segunda-feira (25), ele comenta a prisão do homem que ameaçou o influenciador Felca após denúncias sobre a adultização de crianças.
Para D’Urso, a ação mostra que “aqueles que cometem esses crimes na internet podem ser punidos”. O especialista alerta que casos de grande repercussão passam a ideia de uma justiça rápida, mas isso não reflete a realidade. “Esses casos midiáticos vendem uma ideia de justiça que não existe no Brasil”, aponta. Ele lembra que a maioria das vítimas espera meses por uma decisão judicial.
D’Urso também critica a demora das redes sociais para remover conteúdos criminosos e destaca mudanças recentes. Segundo ele, após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o Marco Civil da Internet, plataformas podem ser responsabilizadas se não retirarem postagens denunciadas. “Elas se tornam corresponsáveis do ponto de vista civil”, analisa.
Últimas