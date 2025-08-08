Tarifas de Trump podem 'empurrar Nova Déli para o colo da China', diz pesquisador

A Índia suspendeu os planos de comprar novas armas e aeronaves dos Estados Unidos após o tarifaço de Donald Trump entrar em vigor. Além das taxas de 25% sobre importações indianas, o presidente americano anunciou uma tarifa adicional de 25% como punição pelas compras de petróleo russo pelo país.



Fontes próximas ao governo, ouvidas pela agência Reuters, afirmaram que a Índia está disposta a continuar as negociações com os EUA e que a compra de armamento pode continuar assim que Nova Déli tiver clareza sobre as relações bilaterais .



Em entrevista ao Conexão Record News , o pesquisador Lier Ferreira argumenta que a taxação americana pode acabar empurrando a Índia para o colo da China . Segundo ele, “a China aguarda sempre de braços abertos que aqueles países que tenham conflitos econômicos, financeiros e comerciais com os Estados Unidos possam participar cada vez mais dos seus projetos econômicos, principalmente a chamada Nova Rota da Seda ”.