Tarifas de Trump podem 'empurrar Nova Déli para o colo da China', diz pesquisador

Lier Ferreira analisa suspensão de acordo de compra de armas americanas pela Índia após o tarifaço entrar em vigor

Conexão Record News|Do R7

A Índia suspendeu os planos de comprar novas armas e aeronaves dos Estados Unidos após o tarifaço de Donald Trump entrar em vigor. Além das taxas de 25% sobre importações indianas, o presidente americano anunciou uma tarifa adicional de 25% como punição pelas compras de petróleo russo pelo país.

Fontes próximas ao governo, ouvidas pela agência Reuters, afirmaram que a Índia está disposta a continuar as negociações com os EUA e que a compra de armamento pode continuar assim que Nova Déli tiver clareza sobre as relações bilaterais.

Em entrevista ao Conexão Record News, o pesquisador Lier Ferreira argumenta que a taxação americana pode acabar empurrando a Índia para o colo da China. Segundo ele, “a China aguarda sempre de braços abertos que aqueles países que tenham conflitos econômicos, financeiros e comerciais com os Estados Unidos possam participar cada vez mais dos seus projetos econômicos, principalmente a chamada Nova Rota da Seda”.

