‘Tem que abrir mais mercados’, diz economista sobre visita de Alckmin ao México

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (25), o economista Roberto Troster defende que o Brasil precisa abrir mais mercados e buscar alternativas ao tarifaço de Donald Trump .



“Não faz sentido que ele [Trump] esteja fazendo todo mundo dançar conforme a música que ele está colocando”, avalia o especialista sobre a influência dos Estados Unidos na economia mundial.



Troster aponta que a visita de Geraldo Alckmin ao México é um exemplo de como o país pode negociar com outras nações sem depender dos americanos. “Vamos continuar negociando com os Estados Unidos, mas vamos tentar abrir outros mercados”, comenta.



Ele também destaca que há oportunidades em diversas regiões do mundo, como América do Sul, África, Ásia e Europa. “Temos que avançar rápido nessa direção”, avalia Troster, reforçando a importância de parcerias econômicas mais diversas.