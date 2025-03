'Trump está particularmente empenhado na solução do conflito russo-ucraniano', diz especialista

Donald Trump planeja conversar com Vladimir Putin nesta terça-feira (18) para discutir os últimos ajustes necessários para a negociação do cessar-fogo na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos “está particularmente empenhado na solução do conflito”, analisa Lier Ferreira, pesquisador da Universidade Federal Fluminense, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (17).



Segundo o especialista, faltam duas questões importantes para a resolução da guerra. A primeira é “como vão ficar os territórios ucranianos que estão ocupados pela Rússia”, e a segunda é quem será responsável por “estabelecer a garantia de paz entre os países”.



Ferreira destaca que o apoio de Joe Biden, ex-presidente dos EUA, aos ucranianos, no governo anterior, acabou juntando Rússia e China , “então, o que Trump tenta é estabelecer algum tipo de ruptura, para que Moscou não se aproxime tanto de Pequim e não seja tão dependente, do ponto de vista financeiro, ou seja, dos recursos necessários para movimentar a imensa máquina de guerra russa”.



“Nesse sentido, Trump tenderá e aceitará todos os termos gerais de interesse do Putin e irá impor esses termos, tanto para a Ucrânia , quanto para os principais parceiros europeus”, finaliza.