Vírus da Covid-19 continua em circulação e grupos prioritários devem se vacinar, afirma médico

A cidade do Rio de Janeiro definiu o cronograma dos próximos grupos que vão receber a vacina atualizada contra a Covid-19. A imunização já está disponível para idosos com mais de 80 anos. No próximo mês, a proteção será para quem está acima dos 70 e, em julho, para as pessoas com mais de 60 anos. Já no mês de agosto, a prefeitura anunciou que o público-alvo serão as pessoas com comorbidades. A vacinação ocorre nas clínicas de família e centro municipais e protege conta a variante mais recente do vírus.