Fortes temporais deixam quase 800 mortos no Paquistão
Região noroeste é a mais afetada, com mais de 400 vítimas; alertas para deslizamentos foram emitidos
Quase 800 pessoas morreram em decorrência de fortes temporais no Paquistão. Todas as províncias foram afetadas pelas tempestades, sendo que a região noroeste registrou o maior número de vítimas.
O Departamento Meteorológico do país alertou sobre a possibilidade de deslizamentos nos próximos dias e informou que as chuvas intensas devem continuar até o início de setembro.
Nos últimos anos, o Paquistão tem sofrido com eventos climáticos extremos, como as mais de 1.700 mortes em 2022 devido às chuvas intensas.
Últimas