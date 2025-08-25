Logo R7.com
Fortes temporais deixam quase 800 mortos no Paquistão

Região noroeste é a mais afetada, com mais de 400 vítimas; alertas para deslizamentos foram emitidos

Hora News|Do R7

Quase 800 pessoas morreram em decorrência de fortes temporais no Paquistão. Todas as províncias foram afetadas pelas tempestades, sendo que a região noroeste registrou o maior número de vítimas. 


O Departamento Meteorológico do país alertou sobre a possibilidade de deslizamentos nos próximos dias e informou que as chuvas intensas devem continuar até o início de setembro

Nos últimos anos, o Paquistão tem sofrido com eventos climáticos extremos, como as mais de 1.700 mortes em 2022 devido às chuvas intensas.

