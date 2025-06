Motta e Alcolumbre fazem balanço sobre assuntos discutidos no Fórum Parlamentar do Brics

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, falaram sobre o desenvolvimento do país, a presença das mulheres na política e inteligência artificial durante o 11º Fórum Parlamentar do Brics , nesta quinta-feira (5), em Brasília.





O líder do Senado ressaltou a força dos países membros do Brics em diversos setores e a cooperação entre os parlamentares nas discussões de avanço. “Vai ser o fundamento para ajudarmos os chefes dos governos a entender o olhar do parlamento em relação a temas, até mesmo os que são os mais sensíveis, mas que temos que enfrentar”, afirmou.





Já o presidente da Câmara criticou as mudanças no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) feitas pelo Executivo, citando que medidas alternativas estão sendo estudadas. Motta enfatizou que os encontros realizados durante o Fórum deixaram um legado do protagonismo que o Brasil pode ter no cenário internacional, sendo que o país já possui a frente global em alguns setores.





"O Brasil tem, sim, ainda muita oportunidade pela frente de cada vez mais ser um país que se relaciona mundialmente de maneira responsável, de maneira competitiva, e esse dever é uma tarefa que nós temos pela frente. Procurar executar com muita competência porque penso que temos um horizonte bom para o nosso país", disse Motta ao reforçar a importância de abrir para o mercado a economia brasileira.





Ainda no âmbito econômico, o parlamentar comentou as tarifas dos Estados Unidos para diversas importações do restante do mundo, mencionando que a medida faz com que países que defendem o multilateralismo, como o Brasil, juntem forças. "Essa decisão do governo americano traz para o restante do mundo a obrigação de se reconectar do ponto de vista de suas relações", afirmou.





Questionado sobre a pauta ambiental, com as licenças sendo discutidas no Congresso após aprovação no Senado, o líder da Casa ressaltou, ao receber a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que irá discutir com responsabilidade o assunto e que irá receber todos os lados envolvidos nas discussões. Já sobre os acordos mundiais, como o discutido entre Mercosul e União Europeia, Motta defendeu a mutualidade nas cobranças e disse que “o mundo não pode cobrar do Brasil aquilo que não faz”.





Sobre as mudanças no código eleitoral e a presença das mulheres na política, Davi Alcolumbre defendeu o incentivo de partidos e governo, com qualidade e sem a necessidade de cotas. O político ainda aproveitou a fala para tecer críticas à Justiça Eleitoral, principalmente ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e medidas próximas ao período eleitoral, afirmando que “o código eleitoral vai ser um caminho para regularizarmos as atribuições”.





Um dos assuntos discutidos durante o fórum é a utilização da inteligência artificial. Questionado sobre o que o Brasil poderia levar das discussões, Hugo Motta afirmou que o assunto é um desafio para o mundo e sensível para análise, sendo necessário debates aprofundados sobre o assunto, tendo o conhecimento das experiências que estão sendo adotadas em outros países.





O parlamentar também defendeu que a discussão do tema deve permear todas as camadas da sociedade, com uma legislação que defina regras, mas que respeite os avanços econômicos do país. Motta mencionou a possibilidade de uma possível parceria com os países Brics para o desenvolvimento de meios de controles da tecnologia, atingindo o tópico de uma forma mais precisa.