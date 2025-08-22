Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Estados Unidos


Trote sobre falso atirador causa pânico e esvazia universidade nos EUA

Caso aconteceu na Pensilvânia e mobilizou policiais por conta de alarme falso

Hora News|Do R7

Uma ligação anônima à polícia relatou um suposto atirador no campus da Universidade Villanova, na Pensilvânia, nesta quinta-feira (21), durante a cerimônia de boas-vindas do primeiro dia de aula. Um alerta de emergência foi enviado aos celulares dos presentes, provocando momentos de tensão.


Estudantes se trancaram em salas e montaram barricadas, enquanto agentes policiais isolaram a área. Após as buscas e verificação, os oficiais determinaram que se tratava de uma brincadeira de mau gosto

A promotoria local anunciou que irá investigar o caso para identificar o responsável pela ligação falsa, que mobilizou recursos e gerou pânico entre alunos, professores e funcionários.

  • Emergência
  • Estados Unidos
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.