Trote sobre falso atirador causa pânico e esvazia universidade nos EUA
Caso aconteceu na Pensilvânia e mobilizou policiais por conta de alarme falso
Uma ligação anônima à polícia relatou um suposto atirador no campus da Universidade Villanova, na Pensilvânia, nesta quinta-feira (21), durante a cerimônia de boas-vindas do primeiro dia de aula. Um alerta de emergência foi enviado aos celulares dos presentes, provocando momentos de tensão.
Estudantes se trancaram em salas e montaram barricadas, enquanto agentes policiais isolaram a área. Após as buscas e verificação, os oficiais determinaram que se tratava de uma brincadeira de mau gosto.
A promotoria local anunciou que irá investigar o caso para identificar o responsável pela ligação falsa, que mobilizou recursos e gerou pânico entre alunos, professores e funcionários.
