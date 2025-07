‘Roncar não é normal, apesar de ser muito comum’, diz médica sobre apneia do sono

Além de ser motivo de preocupação devido aos incômodos causados pelo ruído, roncar pode ser um sinal de apneia obstrutiva do sono . Em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (29), Nathalia Campos, médica especialista na doença, explica que o problema “ não é normal , apesar de ser muito comum”.



Segundo ela, a qualidade de vida do indivíduo é afetada, acarretando prejuízo para atenção e memória, além de dificuldade nos esportes e para perder peso. Nas crianças, o distúrbio pode causar alterações no crescimento .



Ainda em fase de testes, o AD109, um novo medicamento anunciado por uma farmacêutica americana, combina duas drogas que mantêm os músculos das vias aéreas ativos durante a noite e pode melhorar o sono das pessoas que sofrem com a apneia.