Criminosos furtam carro, invadem mercado e roubam cigarro e balança de precisão, no interior de SP

Dois homens roubaram um carro e depois invadiram um mercado no interior de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (19). Eles arrombaram a porta do estabelecimento, pegaram pacotes de cigarro e uma balança de precisão do açougue. A ação durou menos de três minutos. Os criminosos colocaram os itens roubados em dois sacos e fugiram.



Com a ajuda das imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu localizar o veículo utilizado no roubo, foi dada voz de parada, mas o motorista fugiu em alta velocidade. A perseguição só terminou quando o suspeito bateu o carro. Ele chegou a pular em um córrego para tentar escapar a pé, porém os agentes conseguiram alcançá-lo e prenderam o homem.



O criminoso confessou ter participado do roubo no mercado. Os policiais identificaram que ele era procurado pelo crime de roubo e porte ilegal de arma. O segundo homem suspeito de participação não foi localizado até o momento.