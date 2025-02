Ex-prefeito de Araucária (PR) agride homem ao cobrar dívida de R$ 250

O ex-prefeito de Araucária, no estado do Paraná, Hissam Hussein, agrediu um hóspede do hotel que é proprietário. De acordo com documentos das autoridades, o conflito teria se iniciado após Hussein cobrar a dívida do homem, que se exaltou e iniciou um confronto físico contra o dono do hotel. O valor da dívida é estimado em R$ 250.