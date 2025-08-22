Falsos policiais federais são presos ao tentar invadir condomínio no interior de SP
Suspeitos apresentaram documentos falsos para entrar no local; ação resultou em prisão
Criminosos foram presos nesta quinta-feira (21) após tentarem invadir um condomínio de luxo em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo, se passando por policiais federais.
Um dos suspeitos apresentou um distintivo falso ao porteiro, com a intenção de intimidá-lo e cobrar uma suposta dívida de um morador. O porteiro recusou a entrada por falta de mandado judicial ou autorização interna, conforme o protocolo de segurança.
Diante da negativa, o suspeito reagiu. A equipe de segurança agiu com rapidez e deteve os criminosos.
O veículo utilizado pelos suspeitos foi identificado como proveniente de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Os envolvidos não tinham passagens anteriores pela polícia e agora estão à disposição da Justiça.
