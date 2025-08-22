Falsos policiais federais são presos ao tentar invadir condomínio no interior de SP

Criminosos foram presos nesta quinta-feira (21) após tentarem invadir um condomínio de luxo em Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo, se passando por policiais federais.





porteiro recusou a entrada por falta de mandado judicial ou autorização interna, conforme o protocolo de segurança. Um dos suspeitos apresentou um distintivo falso ao porteiro, com a intenção de intimidá-lo e cobrar uma suposta dívida de um morador.





Diante da negativa, o suspeito reagiu. A equipe de segurança agiu com rapidez e deteve os criminosos.





O veículo utilizado pelos suspeitos foi identificado como proveniente de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Os envolvidos não tinham passagens anteriores pela polícia e agora estão à disposição da Justiça.