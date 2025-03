RECORD NEWS contra a dengue: moradores denunciam terreno que acumula lixo há dez anos em São Paulo

Moradores de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo , denunciaram um terreno que acumula pneus, móveis, entulho de obras e mato alto. Vizinhos do local disseram que a situação está assim há dez anos e nada é feito. Além da sujeira, que gera mau cheiro, a área pode virar um criadouro do mosquito da dengue .



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.