RECORD NEWS contra a dengue: prefeitura fará vistoria em obra com água parada em São Paulo

Uma denúncia de possível foco de Aedes aegypti, enviada por um telespectador e exibida pelo Link News na última sexta-feira (21), chegou à prefeitura de São Paulo. Em nota, foi informado que equipes da Subprefeitura da Vila Mariana e da Coordenadoria de Vigilância Sanitária serão enviadas para vistoriar e adotar as medidas cabíveis à obra de um prédio na Vila Nova Conceição, que estava cheia de água parada e poderia se tornar um criadouro do mosquito da dengue .

Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.