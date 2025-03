RECORD NEWS contra a dengue: rua em Betim (MG) passa por limpeza um mês após denúncia

Uma moradora de Betim, em Minas Gerais, que denunciou a situação da rua em que reside, explicou que a prefeitura municipal realizou a limpeza do local. Antes, o espaço acumulava lixo e mato alto, fazendo com que vizinhos temessem um possível criadouro do mosquito da dengue e a presença de animais peçonhentos. A telespectadora elogiou o trabalho e disse esperar que a população mantenha o estado conservado da região.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.