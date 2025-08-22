Amsterdã reúne veleiros históricos e milhões de visitantes durante festival marítimo

O Festival Marítimo Sail chegou a Amsterdã , na Holanda, e deve reunir mais de 10 mil embarcações até o próximo domingo (24). A expectativa dos organizadores é atrair cerca de 2,3 milhões de visitantes ao evento.



Criado em 1975, o festival já teve diversas edições, sempre celebrando a tradição dos veleiros históricos. A programação inclui passeios gratuitos e atividades aquáticas para o público.