Conheça as ‘mulheres do mar’, que passam até cinco horas diárias submersas sem uso de equipamento

Como se fossem sereias , um grupo conhecido como “mulheres do mar” consegue passar até cinco horas por dia debaixo d’água, sem uso de equipamentos — tempo que supera a capacidade de mamíferos aquáticos, como castores e leões-marinhos. Há cerca de 3 mil anos, as mergulhadoras da ilha de Jeju, na Coreia do Sul , transmitem as técnicas de coleta de frutos do mar de geração em geração.



Diferente de outros mamíferos, que reduzem o ritmo cardíaco para suportar o mergulho, essas mulheres mantêm a frequência elevada, com pouca queda nos níveis de oxigênio. A conclusão é de um estudo realizado por uma universidade da Escócia, que analisou quase 1.800 mergulhos de sete integrantes do grupo.



Segundo os pesquisadores, essa resistência é possível por conta do estilo de mergulho curto, repetitivo e relativamente raso, que atinge no máximo 4,5 metros de profundidade.



Reconhecidas como patrimônio cultural imaterial pela Unesco , a tradição das “mulheres do mar” corre o risco de desaparecer, já que a maioria das participantes têm por volta de 70 anos.