Conheça as ‘mulheres do mar’, que passam até cinco horas diárias submersas sem uso de equipamento
Tradição milenar das mergulhadoras da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, foi declarada como patrimônio cultural imaterial pela Unesco
Como se fossem sereias, um grupo conhecido como “mulheres do mar” consegue passar até cinco horas por dia debaixo d’água, sem uso de equipamentos — tempo que supera a capacidade de mamíferos aquáticos, como castores e leões-marinhos. Há cerca de 3 mil anos, as mergulhadoras da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, transmitem as técnicas de coleta de frutos do mar de geração em geração.
Diferente de outros mamíferos, que reduzem o ritmo cardíaco para suportar o mergulho, essas mulheres mantêm a frequência elevada, com pouca queda nos níveis de oxigênio. A conclusão é de um estudo realizado por uma universidade da Escócia, que analisou quase 1.800 mergulhos de sete integrantes do grupo.
Segundo os pesquisadores, essa resistência é possível por conta do estilo de mergulho curto, repetitivo e relativamente raso, que atinge no máximo 4,5 metros de profundidade.
Reconhecidas como patrimônio cultural imaterial pela Unesco, a tradição das “mulheres do mar” corre o risco de desaparecer, já que a maioria das participantes têm por volta de 70 anos.
