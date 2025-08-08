De O Senhor dos Anéis a Star Wars: relíquias do cinema vão a leilão em Los Angeles

Verdadeiros tesouros do cinema serão levados a leilão em Los Angeles . Entre os mais de mil itens que poderão ser arrematados está o sabre de luz usado por Darth Vader na saga Star Wars , que pode alcançar US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões, na cotação atual).



Os fãs de Indiana Jones também poderão dar lances para levar para casa chicote, cinto e suporte usados pelo arqueólogo mais famoso das telonas. O capacete de Sauron , personagem da franquia O Senhor dos Anéis , também estará disponível no evento.