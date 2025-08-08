De O Senhor dos Anéis a Star Wars: relíquias do cinema vão a leilão em Los Angeles
Itens como o capacete de Sauron e o sabre de luz de Darth Vader estarão disponíveis no evento
Verdadeiros tesouros do cinema serão levados a leilão em Los Angeles. Entre os mais de mil itens que poderão ser arrematados está o sabre de luz usado por Darth Vader na saga Star Wars, que pode alcançar US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões, na cotação atual).
Os fãs de Indiana Jones também poderão dar lances para levar para casa chicote, cinto e suporte usados pelo arqueólogo mais famoso das telonas. O capacete de Sauron, personagem da franquia O Senhor dos Anéis, também estará disponível no evento.
