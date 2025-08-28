Elefantes invadem casa devido ao barulho de fogos de artifício e assustam moradores na China

Um visita inusitada assustou uma mulher, na China . Irritado com o barulho de fogos de artifício, um elefante quebrou o portão e invadiu o quintal da casa da família. O animal chega se afastar do local, mas logo depois entra na residência em busca de comida e abrigo.



Pouco depois, mais um elefante adulto e outros dois menores adentram a construção. Durante a passagem pela propriedade, os animais não foram incomodados.



Apesar dos danos causados aos móveis e utensílios da residência, os moradores afirmaram que ninguém ficou ferido, e a situação terminou sem maiores complicações além dos estragos materiais.